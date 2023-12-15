15 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Банк России

Продление семейной ипотеки требует обсуждения – Набиуллина

В Центральном банке России в целом не возражают против продления семейной льготной ипотеки, поскольку считают ее "точечной и адресной". Но в целом льготную ипотеку регулятор мечтает свернуть, поскольку она перегрела рынок недвижимости.

"Ипотека продолжает расти высокими темпами, хотя выдача кредитов по коммерческим ставкам снижается. Но на льготную ипотеку приходится до 80% всех кредитов на недвижимость. Возможное расширение льготных кредитных программ несет инфляционные риски, если только оно не будет точечным и адресным. Семейная ипотека – пример адресной ипотеки. Просто льготную ипотеку надо завершать в июле. Семейная – требует обсуждения", - сказала Набиуллина журналистам.

По ее словам, на ипотечном рынке есть признаки перегрева. Например, разница между ценами на новостройки и вторичку в целом по России составляет 42%. Раньше эта разница составляла 5-10%. Динамика цен тоже говорит о перегреве.

При этом после поднятия ключевой ставки спад кредитования под коммерческие проценты составил до 30%.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин предложил продлить семейную ипотеку после июня 2024 года. 

Теги: семейная ипотека, льготная ипотека, кредитование, цб, эльвира набиуллина


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