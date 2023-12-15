Набиуллина сравнила экономику с перегретой машиной: "Ехать мы будем быстро, но недолго"

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, объясняя попытки обуздать инфляцию с помощью повышения стоимости кредитов, сравнила экономику с автомобилем.

"Представьте, что экономика – это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией, ехать мы будем быстро, но недолго, двигатель перегреется", - сказала Набиуллина журналистам.

Сегодня ЦБ повысил ключевую ставку до 16%. По словам Набиуллиной, регулятор близок "к завершению цикла повышения ставки, но все будет зависеть от поступающих новых данных".