Путин призвал продлить действие 20% взноса по семейной ипотеке

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить действие 20% первоначального взноса по семейной ипотеке и сохранить субсидию в 450 тысяч рублей для погашения кредита.

По словам Путина, он просил правительство "подумать" над этим. Глава государства сообщил об этом во время телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО "РЖД", передает РИА Новости.

Напомним, Минфин выступает за серьезное ужесточение условий выдачи базовой льготной ипотеки. Так, предлагается еще повысить первоначальный взнос – до 30%. Также предлагается снизить до 6 млн руб. лимит кредита для столичных регионов (Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и Ленобласть), где сейчас максимальный размер льготной ипотеки вдвое больше.