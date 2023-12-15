В Закарпатье депутат сельсовета подорвал гранатами себя и коллег во время заседания

В Закарпатской области Украины депутат Керецковского сельского совета Сергей Батрин пришел на заседание и закидал коллег гранатами. Произошедшее попало в объектив камеры – в момент совещания велась съемка. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина требует дать ему слово, потом хладнокровно срывает чеку у трех гранат и кидает их под ноги депутатам и самому себе.

По предварительным данным, сам Батрин выжил, но находится в критическом состоянии. Пострадали 26 человек, шестеро из них – в тяжелом состоянии.

Сообщается, что полиция квалифицировала произошедшее как теракт. О мотивах депутата ничего не известно. По данным СМИ, он является представителем правящей партии "Слуга народа".