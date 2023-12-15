В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел для беременных

На "Госуслугах" предложили сделать бесплатный раздел, включающий онлайн-курсы для беременных, где женщин будут консультировать профессиональные врачи. Это сделала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Соответствующий депутатский запрос она направила в Минцифры и Минздрав.

По ее мнению, кому-то это поможет сохранить беременность и жизнь ребенка. Будущие мамы смогут бесплатно получить консультаци, не выходя из дома, от ведущих российских экспертов в сфере акушерства и гинекологии, что особенно актуально для женщин из малых и удаленных городов и сел.

"Тематические разделы — не новинка для Госуслуг. Например, сейчас там есть раздел по донорству костного мозга. А в преддверии Года семьи нужно поддерживать материнство... Там могут находиться видеолекции, ответы на часто задаваемые вопросы, акушерский календарь беременности и другая полезная информация", - написала депутат в своем телеграм-канале.

Предложение поддержала член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова.