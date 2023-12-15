15 Декабря 2023
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Фото: скриншот с трансляции Первого канала

СПбГУ рассказал, кто создал виртуального двойника Путина

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подтвердил, что виртуальный "двойник" президента России Владимира Путина, задавший ему вопрос в ходе прямой линии, является студентом вуза.

"Им стал студент с высокими оценками, преуспевающий в учебе, как и большинство универсантов, которые изучают в СПбГУ цифровые технологии и искусственный интеллект", - сообщили РИА Новости в СПбГУ. Отмечается, что это не первокурсник. Его имя вуз называть не стал.

Напомним, вчера в ходе прямой линии Путину поступил вопрос от студента из Петербурга. Он спросил, правда ли, что у президента много двойников. Причем вопрос задавала точная копия президента, вероятно, созданная нейросетью. "Это мой первый двойник", - пошутил на это Путин.

По словам президента, предотвратить развитие ИИ невозможно, а значит, "нужно возглавить". "Нужно сделать все, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. А чем все закончится – никто не знает", - заявил Путин.

Теги: СПбГУ, двойник, Путин


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