15 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге появились новый переулок и две улицы

В Екатеринбурге появились новые улицы. Решение принято на заседании комиссии по наименованиям топонимических объектов уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, всего во время совещания были рассмотрены девять вопросов о присвоении названий элементам инфраструктуры и общественным местам. По итогам заседания в Екатеринбурге появятся переулок и две новые улицы.

Так, Арбитражный суд Свердловской области будет находиться в переулке Вениамина Яковлева. Этот человек внес большой вклад в развитие отечественной судебной системы и российской юридической науки. Также он принимал непосредственное участие в строительстве здания свердловского Арбитража.

Кроме этого, одна из улиц Орджоникидзевского района будет носить имя Степана Кырчанова – советского летчика-истребителя и участника Великой Отечественной войны. А в Академическом районе появится улица имени выдающегося уральского хирурга, доктора медицины, профессора СГМИ-УГМУ (Уральский государственный медицинский университет), Заслуженного врача РСФСР Василия Шамарина.

Ранее сообщалось, что на главной пешеходной улице Екатеринбурга производится замена фонарей. В юбилейный год в рамках туристического кода на улице Вайнера появятся 85 декоративных светодиодных торшерных светильников.

Теги: улицы, переулок, названия, Екатеринбург


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