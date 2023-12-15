В октябре-ноябре инфляция в России была двузначной – ЦБ

Центральный банк России оценил рост цен в октябре-ноябре с поправкой на сезонность в 10% в пересчете на год (в третьем квартале она составила 12,2% в годовом выражении).

На 11 декабря инфляция снизилась до 7,1% после 7,5% в ноябре. "Это связано с эффектом высокой базы начала декабря 2022 года, когда произошла внеплановая индексация тарифов на коммунальные услуги. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%", - говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ признает, что ошибся в прогнозах и внутренний спрос рос быстрее, а расширение производства – медленнее. "Некоторый вклад в текущий рост цен в последние месяцы также внесли разовые проинфляционные эффекты на отдельных товарных рынках", - говорится в релизе (вероятно, подразумеваются бензин, курица и яйца).

Регулятор сообщает, что все еще верит в снижение инфляции в 2024-м году до 4-4,5%.