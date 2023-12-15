Япония планирует заморозить активы 43 российских организаций

Правительство Японии заявило о намерении заморозить активы 43 российских организаций в случае их обнаружения. Среди них Юнармия, ЧВК "Патриот", входящие в Роскосмос НПО им. С. А. Лавочкина и холдинг "Российские космические системы" и другие.

В общей сложности новые санкции касаются 35 физлиц, 100 компаний из России, передает ТАСС.

Впервые в списки включены компании из третьих стран, которые, как полагают в Токио, помогали Москве обходить санкции: семь фирм из Армении, ОАЭ, Сирии и Узбекистана.

С 1 января 2024 года также запрещается импорт из России алмазов для непромышленного использования.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что 12-й пакет антироссийских санкций расширит черный список в отношении физических лиц, а также затронет экспорт алмазов.