15 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

Япония планирует заморозить активы 43 российских организаций

Правительство Японии заявило о намерении заморозить активы 43 российских организаций в случае их обнаружения. Среди них Юнармия, ЧВК "Патриот", входящие в Роскосмос НПО им. С. А. Лавочкина и холдинг "Российские космические системы" и другие.

В общей сложности новые санкции касаются 35 физлиц, 100 компаний из России, передает ТАСС.

Впервые в списки включены компании из третьих стран, которые, как полагают в Токио, помогали Москве обходить санкции: семь фирм из Армении, ОАЭ, Сирии и Узбекистана.

С 1 января 2024 года также запрещается импорт из России алмазов для непромышленного использования.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что 12-й пакет антироссийских санкций расширит черный список в отношении физических лиц, а также затронет экспорт алмазов.

Теги: япония, санкции, россия, заморозка активов


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