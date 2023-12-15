Госдума сегодня уходит на каникулы

В Госдуме сегодня проходит заключительное пленарное заседание в осенней сессии 2023 года. После недельных каникул депутаты должны еще поработать "на местах" в рамках региональной недели. Потом они снова уйдут на каникулы – теперь уже вместе со всеми россиянами. Сразу после новогодних праздников они тоже в Госдуму на работу не выйдут – снова останутся в субъектах "работать с избирателями". В итоге первые заседания Госдумы в весеннюю сессию 2024 года состоятся не раньше середины января.

Сегодня же, как ожидается, лидеров пяти думских фракций примет президент России Владимир Путин, об этом сообщили в пресс-службе фракции "Новые люди".

Коллеги депутатов из верхней палаты российского парламента – Совета Федерации – будут работать почти до конца года: последние совещания у сенаторов анонсированы пока 27 декабря, заключительное пленарное заседание палаты назначено предварительно на 22 декабря.