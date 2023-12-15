Bloomberg: Россия может превентивно прекратить поставки урана в США

Россия может превентивно прекратить поставки урана в США в случае принятия конгрессом закона о запрете на импорт российского урана с 2028 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что компания "Техснабэкспорт" (входит в российскую госкорпорацию "Росатом") предупредила об этом клиентов из США.

Речь идет о законопроекте, находящемся на рассмотрении конгресса, который предполагает разрешение на импорт российского урана только до 2028 года. 12 декабря палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта урана из РФ, однако 14 декабря его заблокировали сенаторы.

Россия остается лидером по поставке услуг по обогащению урана для американских АЭС. В октябре США втрое нарастили объем закупок российского урана. В августе сообщалось, что Америка нарастила закупку урана у России до максимального с 2005 года показателя.