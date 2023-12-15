Поселки на Камчатке уходят под воду из-за обрушившегося на регион шторма

Шторм, обрушившийся на Камчатку, подтопил несколько поселков, расположенных на севере региона. Об этом сообщил Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По его данным, вода зашла в ряд поселков – Оссору, Карагу, Ивашку. Также начало подмывать косу в Октябрьском. В Вывенке нет электричества.

Губернатор отметил, что в Апуке принятые ранее меры по берегоукреплению позволили этому селу, которое раньше сильнее всего затапливало, пережить шторм без ущерба.

В МЧС сообщили, что участок трассы в Усть-Большерецком районе Камчатки закрыт из-за шторма. Перелив песчаных кос и подтопление ожидаются на северо-восточном побережье полуострова — у сел Тымлат, Ильпырское, Апука и Корф.