15 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Карты "Мир" заняли более половины карточного рынка России

Карты российской национальной платежной системы "Мир" впервые заняли более 50% карточного рынка страны.

В третьем квартале на "Мир" приходится 52,5% объема всех операций по картам в стране и 51,6% от всех выпущенных карт, следует из данных Банка РФ. По итогам первого полугодия 2023 года "Мир" занимал 49,4% объема операций по картам и 48,2% от всех выпущенных карт. Всего финансовые учреждения выпустили 256 млн карт отечественной национальной платежной системы.

В третьем квартале банки выпустили 424,9 млн карт для физических лиц, объем операций по ним составил 44,3 млрд руб. При этом 14,4 млрд руб. из этой суммы пришлось на оплату товаров и услуг, 21 млрд руб. — на денежные переводы, а 8,8 млрд руб. — на снятие с карт наличных денег, сообщает РБЬК.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что участники финансового рынка в России обсуждают создание альтернативы Национальной системе платежных карт, которая является оператором банковских карт "Мир".

Теги: банковские карты, "Мир", платежи


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Ранее 14.06.2023 04:09 Мск Греф видит необходимость создания конкурента оператору карт "Мир"

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