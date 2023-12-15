15 Декабря 2023
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Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Госдуме призвали создать полноценное ведомство по делам миграции

Орган по вопросам миграции должен быть полноценным ведомством с полномочиями внутри и вне страны.

Как сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции Константин Затулин, министерство по делам миграции должно готовить мигрантов к их дальнейшей работе в РФ еще в странах исхода. Парламентарий указал, что МВД и МИД уже обладают полномочиями в сфере миграции, но в каждом из этих министерств это направление не является основным.

В этом ведомстве должны быть полномочия по отношению к регионам, для создания стимулов к направлению миграционных потоков в нужные регионы, а также полномочия по принуждению работодателей, чтобы они выполняли свои обязанности по отношению к мигрантам и обществу. Затулин считает очень важным, чтобы министерство по делам миграции разбиралось в национальном вопросе и не забывало про репатриацию, сообщает РИА "Новости".

Музыкант, общественный деятель и блогер Михаил Маваши, который занимается вопросами миграции, заявил летом на ПМЭФ, что мигранты фактически покупают себе гражданство, не зная языка, и эта система насквозь коррумпирована.

Теги: Госдума, мигранты, иностранцы


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