14 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Уже готовим проект. Министр здравоохранения отчитался по больнице в Рефтинском после жалобы Путину

Теперь уже известную на всю страну больницу в Рефтинском отремонтируют в 2024 году. О грандиозных планах рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, которого губернатор резко направил в город, после жалобы местного жителя на "прямую линию" Владимиру Путину.

"Сейчас идет программа модернизации первичного звена, в прошлом году мы сюда вложили 5 млн 800 тыс. финансов на ремонт первого этажа поликлиники. Было приобретено где-то порядка 23 единиц оборудования (на 2,3 млн рублей) и, в общем-то, на этом мы не останавливаемся. Мы поэтому и объединили две больницы (Рефтинского и Малышева - прим. ред.), для того чтобы опытный главный врач мог достаточно быстро произвести капитальный ремонт. На будущий год мы готовим проектно-сметную документацию и, думаю, что во второй половине года мы приступим к капитальному ремонту оставшихся помещений", - заявил Карлов журналистам.

Напомним, что по словам местного жителя, зарплаты врачей оставляют желать лучшего, население не может получить должную помощь. В свою очередь, президент пообещал продлить развитие первичного звена здравоохранения и ввести его в президентскую программу. Он также пообещал, что обратит внимание на ситуацию в населенном пункте, откуда поступил вопрос.

После этого губернатор Евгений Куйвашев сразу поручил Карлову отправиться в город с проверкой, а сам поспешил оправдаться за плачевное состояние больницы.

Теги: Рефтинский, Путин, Карлов, больница, жалоба


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