Более 70 домов в Таежном остались без отопления после ДТП с грузовиком

В уральском поселке Таежный жители сразу 72 домов остались в ночь на пятницу без отопления. Причиной тому стало ДТП с грузовиком, который наехал на сети теплоснабжения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, авария произошла около 17.00 в районе ул. Культуры в пос. Таежный ЗАТО г. Лесной. По имеющимся данным, грузовой автомобиль повредил компенсатор тепловой сети. Предварительно, из-за ДТП пришлось временно приостановить теплоснабжение и 12 многоквартирных и 60 частных домах.

В настоящее время последствия устраняются коммунальными службами города. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление жилищных прав граждан.