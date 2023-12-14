14 Декабря 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Александр Левин рассказал, как общественники Свердловской области будут контролировать ситуацию со здравоохранением в Рефтинском

Любое полноформатное общение Президента с россиянами - прямая линия, большая пресс-конференция - всегда становится предметом пристального внимания региональных властей. Особенно, когда вопрос гражданина касается тех или иных недостатков в жизнеустройстве региона.

В Свердловской области четырехчасовое общение Владимира Путина с россиянами 14 декабря слушали тоже внимательно. А общественники, как оказалось, и слушали, и реагировали.

Итоги года с Владимиром Путиным(2023)|Фото: скриншот с трансляции Первого канала

"Услышав обращение к Владимиру Путину жителя Свердловской области Егора Перминова, который заострил внимание на проблеме с медицинской помощью в поселке Рефтинский, я связался с председателем общественной палаты Рефтинского Юрием Сухаревым. Он сообщил мне, что в поселке больница и поликлиника находятся под одной крышей. Здание поликлиники 80-х годов постройки, больницы – 60-х. Там уже три года идет капитальный ремонт. По словам Юрия Сухарева, сейчас состояние здания удовлетворительное, но после ремонта, конечно, будет лучше. Что касается обеспеченности врачами, то это действительно проблема – в Рефтинском не хватает профильных врачей и участковых. Представители местной Общественной палаты не раз проводили проверки и направляли акты в министерство здравоохранения региона", - отметил глава Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Он также пояснил, что с 1 декабря Рефтинская больница вошла в состав больницы города Асбеста, как отдельное подразделение.

"Я попросил Юрия Николаевича Сухарева, продолжать общественный контроль, как говорится, держать руку на пульсе. Он также сообщил, что общественники планируют встретиться с главой Асбеста и главврачом больницы, чтобы обсудить существующие проблемы", - подчеркнул председатель Общественной палаты.

Дом журналистов, Екатеринбург, Александр Левин(2018)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, Александр Левин попросил разобраться в ситуации председателя комиссии Общественной палаты Свердловской области по демографическому развитию и охране здоровья Феликса Бадаева.

Теги: александр левин, общественная палата свердловской области, рефтинский


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