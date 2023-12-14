Владимир Путин: От чего бы предупредил? От наивности и доверчивости в отношении наших так называемых партнеров

В ходе "Прямой линии" сегодня Президент Владимир Путин ответил на вопрос-предложение - что бы он сказал самому себе "образца 2000 года", от чего бы предостерег.

"Что бы я себе сказал? Я бы сказал: "Верной дорогой идете, товарищи!" - улыбнулся российский лидер, процитировав Владимира Ленина.

"От чего бы предупредил? - продолжил Президент, - От наивности и доверчивости в отношении наших так называемых партнеров".

Что касается самого лучшего напутствия или пожелания, то Владимир Путин ответил так: "По поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха возрождения, становления и развития России".