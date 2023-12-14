"Ай, какой я молодец!": Путин рассказал о своих подарках

Владимиру Путину после четырех часов большой пресс-конференции устроили блиц-опрос.

На вопрос о том, кем он хотел стать в детстве, президент России ответил: "Летчиком, в старших классах – разведчиком, и стал им".

На вопрос "Оливье или селедка под шубой?" Путин ответил: "Смотря что закусывать".

Самым лучшим подарком Путин назвал "детей и детей наших детей". "Дети – это подарок от всевышнего", сказал президент. И добавил: "Больше всего нас радуют не те подарки, которые дарят нам, а которые дарим мы. Мы смотрим на себя в зеркало и говорим: "Ай, какой я молодец!". Особенно для мужской части населения это справедливо".

Совет молодежи: "Береги честь смолоду в самом широком смысле. И ставить перед собой амбициозные цели".

На вопрос о том, что он сейчас читает, Путин ответил: "Перечитаю Уголовный кодекс. Но вообще мало времени на чтение. Томик Лермонтова лежит на тумбочке в спальне. Гениальный молодой человек был".