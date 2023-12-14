14 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Почти 900 кг гуманитарной помощи для бойцов СВО собрали студенты екатеринбургских вузов

Почти 900 кг гуманитарной помощи для участников СВО собрали студенты уральских вузов.

Во время прямой линии Президент Владимир Путин поблагодарил россиян, которые откликнулись на просьбы с фронта и пожертвовали свыше 10 млрд. рублей, а дети отправили более трёх миллионов писем поддержки для наших бойцов. 

Коллаж, российский солдат(2023)|Фото: Накануне.RU

Полпред Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев напомнил, что помощь фронту в регионах УрФО носит массовый характер и оказывается из разных источников. 

Владимир Якушев на Русском экономическом форуме в Челябинске(2023)|Фото: Накануне.RU

Так,  в рамках проекта «Народный фронт. Все для победы!» студенты и педагогический состав вузов Свердловской области собрали и передали общественникам почти 900 кг необходимых вещей. 

«Важно, что это была инициатива самих ребят. Сбор проводился именно по заказу участников СВО. Сегодня у нас есть множество волонтерских организаций, которые делают одно дело и действуют сообща: помогают фронту, бойцам и их родным. В этом наше единство», - подчеркнул полпред Владимир Якушев.

Теги: владимир якушев, гуманитарная помощь, сво, путин


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