14 Декабря 2023
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Фото: скриншот с трансляции Первого канала

"Нужно это сделать": глава РФ заявил о необходимости установления равных возможностей для бойцов ЧВК "Вагнер" и штатных военнослужащих

Президент России Владимир Путин заявил, что участники боевых действий и бойцы ЧВК "Вагнер" должны получать одинаковую государственную поддержку, а также иметь равные права и льготы.

«Их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены. Они имеют право на все социальные льготы, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий», — отметил глава РФ.

Путин подчеркнул, что правительство и ответственные ведомства уже получили необходимые приказы и ведут работу в данном направлении. Он добавил, что это его принципиальная позиция по данному вопросу и проблема будет решена в любом случае.

чвк вагнер, шеврон, лп(2023)|Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин

«В этом нет никаких сомнений. Это моя абсолютно принципиальная позиция, нужно это сделать. Минобороны это знает, правительство это знает. Если нужно внести изменения в закон, это будет сделано», - сказал президент страны.

Теги: владимир путин, президент, бойцы, чвк вагнер, военнослужащие


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