Более 400 свердловчан обратились в прокуратуру из-за проблем с отоплением

В региональную прокуратуру уже поступило свыше 400 жалоб на качество отопления в домах местных жителей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Все обращения от свердловчан поступали на "горячую линию" прокуратуры по вопросам нарушений в жилищно-коммунальной сфере, и по каждому из них органы ведомства организовали проверочные мероприятия.

"Прокуратурой области инициированы проверки по фактам аварий на объектах коммунальной инфраструктуры, повлекшим нарушение прав граждан в городах Верхняя Салда, Нижний Тагил, Кушва, Ивдель, Белоярском и Сысертском городских округах и иных муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

В качестве примера прокуратура приводит ситуацию с аварией на сетях теплоснабжения в Верхней Салде, произошедшей 8 декабря. Тогда были внесены представления в МУП "Гор.УЖКХ" и администрацию Верхнесалдинского городского округа, после чего теплоснабжение в многоквартирных домах было восстановлено. Более того, прокуратура взяла на контроль перерасчет гражданам платы за коммунальные услуги по строке "отопление".

Жители Свердловской области все еще могут обращаться на "горячую линию" прокуратуры по телефону: 8 (343) 376-82-61.