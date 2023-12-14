14 Декабря 2023
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Фото:Накануне.RU

Более 400 свердловчан обратились в прокуратуру из-за проблем с отоплением

В региональную прокуратуру уже поступило свыше 400 жалоб на качество отопления в домах местных жителей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Все обращения от свердловчан поступали на "горячую линию" прокуратуры по вопросам нарушений в жилищно-коммунальной сфере, и по каждому из них органы ведомства организовали проверочные мероприятия.

"Прокуратурой области инициированы проверки по фактам аварий на объектах коммунальной инфраструктуры, повлекшим нарушение прав граждан в городах Верхняя Салда, Нижний Тагил, Кушва, Ивдель, Белоярском и Сысертском городских округах и иных муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

В качестве примера прокуратура приводит ситуацию с аварией на сетях теплоснабжения в Верхней Салде, произошедшей 8 декабря. Тогда были внесены представления в МУП "Гор.УЖКХ" и администрацию Верхнесалдинского городского округа, после чего теплоснабжение в многоквартирных домах было восстановлено. Более того, прокуратура взяла на контроль перерасчет гражданам платы за коммунальные услуги по строке "отопление".

Ликвидация аварийной ситуации на тепловых сетях в микрорайоне Народная Стройка в Верхней Салде(2023)|Фото: пресс-служба администрации Верхней Салды

Жители Свердловской области все еще могут обращаться на "горячую линию" прокуратуры по телефону: 8 (343) 376-82-61.

Теги: отопление, прокуратура, жалоба


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