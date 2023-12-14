14 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин: тарифы ЖКХ должны расти мягко

Владимир Путин высказался о росте тарифов ЖКХ и индексации пенсий.

Сегодня в ходе ежегодной "прямой линии" к президенту обратился пенсионер из Новосибирска. Пожилой мужчина пожаловался на повышение тарифов ЖКХ в регионе со следующего года от 9 до 14%. По его словам, при этом индексация пенсий будет меньше.

Путин заверил – "с тарифами в Новосибирске посмотрим и проанализируем". Также он высказался об индексации пенсий.

"В декабре 2022 года мы проиндексировали на 10 с лишним процентов, весной – еще проиндексировали по инфляции. С нового года будет еще одна индексация", - отметил президент.

По его словам, увеличение тарифов ЖКХ планируется только в июле 2024 года, до этого их не повышали 1,5 года. Глава государства заявил, что за это время пройдет три индексации пенсий.

"Тарифы должны расти мягко, и доходы населения должны расти опережающими темпами", - указал Путин.

Также его спросили, правильно ли, что при оплате ЖКХ в банке приходится платить комиссию банку. Президент признал, что это неправильно.

"Только что принято решение – комиссию банкам пенсионеры платить не будут", - пообещал он.

Теги: Путин, ЖКХ, пенсии, тарифы


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