В Екатеринбурге построят выезд с Московского тракта на Объездную дорогу

В ближайшие годы на Московском тракте в Екатеринбурге начнутся работы по реконструкции. Речь идет об участке от улицы Репина до Объездной дороги. Соответствующее постановление уже подписал глава города Алексей Орлов.

Выезд с Московского тракта будет иметь две полосы движения шириной 3 м и тротуары шириной от 1,25 до 2,5 м. Общая площадь проектируемой территории составит 8,97 га, протяженность участка – 1 тыс. 309 м.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проект реконструкции был разработан в рамках развития транспортной инфраструктуры в соответствии с Генеральным планом Екатеринбурга до 2045 года.