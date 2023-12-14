14 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин о ЧВК: если нужно внести изменения в закон – это будет сделано

Владимир Путин заявил, что в закон могут внести изменения, чтобы защитить права бойцов частных военных компаний.

Сегодня на "прямую линию" с президентом обратился военный из Новосибирской области, который участвовал в спецоперации в составе одной из ЧВК. По его словам, когда он вернулся домой и обратился за получением статуса ветерана боевых действий, то везде получил отказ.

В ответ Путин заметил, что проблема заключается том, что формально и юридически в России нет ЧВК, так как они не предусмотрены законом.

"Контракты как бы в рамках ЧВК с государством не заключаются. Сейчас трудно установить списки личного состава этих военных компаний и подразделений", - отметил президент.

Он признался, что среди его близких есть такие, чьи дети "воевали в составе ЧВК". Путин добавил, что права тех, кто готов отдать жизнь за родину, должны быть восстановлены.

"Если нужно внести изменения в закон – это будет сделано. Обещаю, мы будем к этому стремиться", - заключил глава государства.

Теги: Путин, закон, ЧВК


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