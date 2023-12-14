В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных, - Путин

В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

Также глава государства отметил, что линия фронта составляет почти 2 тысячи километров, и не везде все вовремя поставляется. Но ситуация с поставками дронов у российских войск в зоне спецоперации улучшается, заявил президент, отвечая на соответствующий вопрос.

Собственное производство растет, промышленность активно работает в этом направлении, подчеркнул Путин.

Президент также заявил, что россияне пожертвовали на нужды фронта свыше 10 миллиардов рублей. " Конечно, государство может обойтись без этой поддержки, но остановить невозможно, - сказал он, - Сети плетут, варежки вяжут, носки вяжут".