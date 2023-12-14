Путин: В новые регионы будут вкладывать триллион рублей ежегодно

В федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей ежегодно на развитие и интеграцию новых регионов, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

Глава государства отметил, что киевские власти не уделяли им достаточного внимания.

Кроме того, по словам Путина, дополнительно 150 миллиардов вложили другие регионы России в развитие новых регионов, еще примерно 100 миллиардов планируется.

При этом Путин подчеркнул, что в этом году новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей. Это говорит о том, что их экономика восстанавливается, несмотря на сложности, пояснил президент.