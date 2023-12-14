Царев рассказал о требованиях США по ключевым постам на Украине

США требуют от Зеленского провести выборы, но он пока отпихивается, понимая, что может потерять власть. Об этом рассказал бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев.

США также требовали поставить премьер-министром Оксану Маркарову - нынешнего посла в США и заменить главу офиса Зеленского Андрея Ермака, который сконцентрировал в своих руках очень большую власть.

"Можно сказать, что как раньше шутили про Кучму, что он работает президентом у Табачника, вот сейчас также говорят про про Володю Зеленского – он работает у Ермака президентом", - рассказал Царев в эфире "Первого севастопольского".

По его данным, вскоре на Украине может быть новый премьер - бывший спикер Рады Дмитрий Разумков. Он более послушный и управляемый.