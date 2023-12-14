Путин рассказал, чем будет заняться в свой пятый президентский срок

Владимир Путин в начале своей большой пресс-конференции/прямой линии сообщил, какие планы у него есть на новый президентский срок, если ему удастся победить на выборах в 2024 году.

"Я говорил уже об этом много раз. Для такой страны как Россия существование без суверенитета невозможно, ее просто не будет. Главное – это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие. Укрепление обороноспособности, безопасности. Укрепление общественного суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан, развитие нашей политической системы, парламентаризма. Обеспечение суверенитета в области экономики, технологического суверенитета. Это будущее каждой страны, включая Россию", - заявил Путин.

Также он порадовался текущим успехам: росту ВВП по 2023 году в размере 3,5%, рост инвестиций в основной капитал – более 10%, также растет прибыль предприятий и – особенно – банков. "Сейчас скажут, что банки жируют. Это все понятно, но для людей, которые хранят деньги в банках – это приятная новость", - сказал президент.

"Реальная зарплата вырастет на 8% за вычетом инфляции. Не у всех будет так, но в среднем по стране эта статистика точная", - добавил Путин. При этом он согласился, что и "инфляция подросла".

Продолжительность жизни в стране, по словам Путина, составит 74 года по итогам 2023 года. Он считает, что это "важнейший социальный показатель, который отражает усилия государства".