Путин рассказал, чем будет заняться в свой пятый президентский срок

14 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика В России
Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Путин рассказал, чем будет заняться в свой пятый президентский срок

Владимир Путин в начале своей большой пресс-конференции/прямой линии сообщил, какие планы у него есть на новый президентский срок, если ему удастся победить на выборах в 2024 году.

"Я говорил уже об этом много раз. Для такой страны как Россия существование без суверенитета невозможно, ее просто не будет. Главное – это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие. Укрепление обороноспособности, безопасности. Укрепление общественного суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан, развитие нашей политической системы, парламентаризма. Обеспечение суверенитета в области экономики, технологического суверенитета. Это будущее каждой страны, включая Россию", - заявил Путин.

Также он порадовался текущим успехам: росту ВВП по 2023 году в размере 3,5%, рост инвестиций в основной капитал – более 10%, также растет прибыль предприятий и – особенно – банков. "Сейчас скажут, что банки жируют. Это все понятно, но для людей, которые хранят деньги в банках – это приятная новость", - сказал президент.

"Реальная зарплата вырастет на 8% за вычетом инфляции. Не у всех будет так, но в среднем по стране эта статистика точная", - добавил Путин. При этом он согласился, что и "инфляция подросла".

Продолжительность жизни в стране, по словам Путина, составит 74 года по итогам 2023 года. Он считает, что это "важнейший социальный показатель, который отражает усилия государства".

Теги: владимир путин, прямая линия, экономика


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети