Семьи погибших на СВО силовиков смогут получить жилищную выплату

Члены семей силовиков, погибших в ходе СВО, смогут в течение года получить единовременную социальную выплату на приобретение жилья, которую не успел получить их погибший родственник. Такой закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.

Право на получение жилищной выплаты будет у семей погибших сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможни, участвующих в СВО.

Согласно действующему законодательству, эта льгота предусматривалась только в случае смерти по болезни или на службе. Гибель на СВО не учитывалась. Принятый закон восполняет этот пробел.