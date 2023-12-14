В Магадане школьников привлекут к расчистке улиц после снегопада

Власти Магадана собираются воспользоваться возможностью привлекать к общественно-полезному труду детей. Ранее Госдума вернула право школ привлекать детей к трудовому воспитанию.

Город засыпает мощный снегопад, мэр Магадана Юрий Гришан предложил привлечь к общегородской расчистке улиц детей. Он отметил, что в школах города учится 12 тыс. детей.

"Сегодня обратятся ряд общественных организаций с почином по проведению городского субботника по расчистки города от снега. И плюс у нас у нас в школах города 12 тысяч школьников, тоже сегодня школы сказали мы, это все инициатива идет снизу, что мы выйдем поработаем, будем расчищать пришкольные территории от снега. Поэтому такими общими усилиями, я думаю, что в такой короткий срок приведем город в надлежащий вид", - сказал мэр в эфире местной радиостанции.