Пришедших на пресс-конференцию Путина журналистов дезинфицируют

Пришедшие в Гостиный двор на совмещенную с "прямой линией" пресс-конференцию президента России Владимира Путина журналисты проходят через специальную дезинфицирующую рамку с ионами серебра. Об этом сообщает ТАСС.

Аналогичную процедуру сотрудникам прессы и посетителям мероприятия приходилось проходить в 2021 году во время пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что на "прямую линию" Владимиру Путину поступило уже более миллиона вопросов в виде смс-ок и телефонных звонков. В Кремле сообщили, что президент жертвует сном, чтобы подготовиться к таким крупным мероприятиям. Российский лидер множество часов уделил разбору вопросов граждан, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.