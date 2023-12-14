Треть российских айтишников оценивает свои профессиональные перспективы негативно - опрос

Треть российских айтишников оценивает свои профессиональные перспективы негативно, таковы данные опроса Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). По сравнению с началом года это прогресс – тогда пессимистами оказались 41,3% респондентов.

В РАЭК отмечают, что доля однозначных оптимистов выросла не сильно, в основном подросла группа, в которой IT-специалисты "видят перспективы для профессионального развития и готовы создавать новые решения, но одновременно испытывают тревогу относительно своего будущего (с 15,4% до 22,2%).

66,6% опрошенных ощущают на себе влияние санкционных ограничений. При этом 61,9% позитивно оценивают перспективы отечественной IT-отрасли в условиях санкций.

Айтишники также называют меры поддержки, которые еще могло бы оказать им государство. Самое популярное предложение: расширить уже существующие преференции на большее число сотрудников, например, на самозанятых и ИП, а также тех, кто занят в отрасли телекома. Также предлагают помогать IT-специалистам с образованием и повышением квалификации, увеличение зарплат тоже вошло в топ запросов.