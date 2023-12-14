Сотрудник ТМК получил Гран-при всероссийского конкурса "Изобретатель года"

Сотрудник Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную металлургическую компанию (ТМК), стал обладателем Гран-при первого всероссийского конкурса "Изобретатель года". Главный прокатчик ВТЗ Андрей Красиков получил приз за инициативу по освоению производства новой трубной продукции, сообщает пресс-служба ТМК.

Награждение состоялось в рамках III Конгресса молодых ученых, который прошел в Сочи и объединил около пяти тысяч представителей ведущих научных школ из разных регионов страны, научных и образовательных организаций, индустриальных партнеров и других участников. Жюри конкурса высоко оценило проект Андрея Красикова по разработке технологии прокатки труб из коррозионностойких марок стали, применяемых в энергетической отрасли. Инициатива была реализована при поддержке управляющей компании и входящего в ТМК Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске.

Докторант Южно-Уральского Государственного университета, кандидат технических наук Андрей Красиков за период 2020-2023 годов получил 8 патентов РФ. Суммарный экономический эффект от внедрения новых технологических и технических решений, полученных по результатам исследовательской работы в условиях действующего промышленного производства, составил более 100 млн рублей.