Трамвай в Академический район запустят до Нового года

Подарку на Новый год для Академического все же быть: движение по трамвайным путям для пассажиров в 8-ой район Екатеринбурга запустят в юбилейный для города год. Об этом Накануне.RU сообщил источник в горадминистрации.

По его словам, ввод путей в эксплуатацию, как ранее и обещали в мэрии, осуществят еще до конца 2023 года. Однако точные сроки пока не озвучиваются.

Напомним, что первый трамвай в 8-ой район пустили по путям в середине октября. По словам замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова, обкатка должна была продлиться два месяца, однако полноценное движение трамваев для горожан было запланировано на в январь-февраль 2024 года. Позднее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предположил, что запустить линию, вероятно, удастся до Нового года.