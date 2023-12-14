В Петрозаводске неизвестные забросали яйцами баннер с бойцом СВО

В Петрозаводске неизвестные забросали яйцами баннер с участником СВО. Об этом сообщила на странице во "ВКонтакте" волонтер Ксения Терукова.

По ее словам, "какие-то особо храбрые сограждане решили показать свое гнилое "я", вооружились яйцами и пошли сражаться с изображением воина".

"Просим считать эту публикацию официальным обращением в правоохранительные органы (в том числе, согласно статье 280.3. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан" Уголовного кодекса РФ)", - говорится в сообщении.

Репост записи сделал бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Ранее мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал сообщения о том, что директор омской школы № 87 якобы отказалась разместить мемориальную доску в память о погибшем бойце. Он пояснил, что руководства учебных заведений и иных учреждений не уполномочены принимать такие решения, этим занимается топонимическая комиссия города.