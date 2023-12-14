"Мы идем к вам". Глава резервистов Украины анонсировал рейды по заведениям

Председатель совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко анонсировал дальнейшие рейды по заведениям с отловом военнообязанных и их отправкой на фронт. Так он прокомментировал недавний рейд военкомов в оздоровительный центр "Косино" в Закарпатской области.

По его словам, военкомы "ознакамливают граждан с требованиями постановки на учет. Если вы к нам не пришли в силу обстоятельств, мы придем к вам".

В результате такого "ознакомления" двое посетителей были задержаны, сообщила военная прокуратура Западного региона. Их отправили на военно-врачебную комиссию и признали пригодными к отправке на фронт, но те отказались воевать. Против них направлены сведения в полицию. Им грозит тюрьма за уклонение от мобилизации.

Администрация оздоровительного центра заявила, что "несколько десятков неизвестных в балаклавах и в военной форме с автоматами ворвались на территорию комплекса". Они под дулами автоматов выгнали из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей.

"В ответ на просьбу директора комплекса предъявить удостоверения и соответствующие документы к нему была применена физическая сила", – говорится в сообщении.

Аналогичные рейды прокатились по другим санаториям и спортивным заведениям области.

"Во всех случаях отслеживается хамское, грубое и пренебрежительное поведение к гражданам Украины, как к мужчинам, так и к женщинам и детям. Закарпатцы не скот!" – говорится в заявлении.

Администрация призывает в таких случаях обращаться в полицию и освещать происходящее в СМИ и соцсетях.

Впрочем, протесты против рейдов вряд ли возымеют эффект. Они санкционированы на высшем политическом уровне. Украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет, что Зеленский обещал американцам увеличить количество живой силы в ВСУ и новое наступление ради продолжения военной помощи. По этой причине методы мобилизации еще больше ужесточились.