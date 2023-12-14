Золотые резервы России оцениваются почти в 152 миллиарда долларов – это рекорд

Золотые резервы России достигли рекордной стоимости – 151,9 млрд в долларовом эквиваленте. При этом физический объем драгоценного металла в резерве сократился на 16 тонн и составляет теперь 2315 тонн. Стоимость запасов увеличилась благодаря рекордным ценам на драгметаллы. Физически же золотой запас страны сокращается второй месяц подряд, передает РИА Новости со ссылкой на Центральный банк России.