Половина жителей Новороссии за территориальные уступки России

Почти половина жителей (46%) областей Новороссии, в том числе оккупированных ВСУ территорий России, выступают за прекращение военного конфликта и территориальные уступки. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Результаты приводятся с точки зрения "национальных интересов Украины". Так, половина жителей Новороссии за уступки России при условии, что Запад предоставит гарантии безопасности. А всего так считают 32% жителей республики.

Однако большинство жителей (58%) все равно за продолжение военного конфликта, даже если Запад сократит помощь украинскому режиму.

Согласно ноябрьскому опросу группы "Рейтинг", жители Украины почти поровну разделились по вопросу дальнейшего продолжения конфликта. Одна половина - за компромисс, другая - за бескомпромиссное продолжение боевых действий. При этом воевать не хочет практически никто. Мобилизация идет только насильственными методами. По этой причине результаты опроса вызывают сомнение. Но и они зафиксировали изменение взглядов. В прошлом году за "войну до победного конца" выступали 60%. Сейчас - 48%. В странах Запада также растет количество сторонников компромисса.