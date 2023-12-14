В Екатеринбурге огонь повредил две машины в подземном паркинге

Минувшей ночью в одном из подземных паркингов Екатеринбурга загорелись две иномарки.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в первом часу ночи поступил сигнал о пожаре на улице Куйбышева в уральской столице. На площади в 3 квадратных метра огнем были повреждены моторный отсек автомобиля "Land Rover" и задняя фара "Infiniti EX 35". Обе пострадавших машины стояли в паркинге 21-этажного жилого дома.

В тушении были задействованы семь единиц техники и 21 человек личного состава. Все работы были завершены около двух часов ночи. Причина возгорания сейчас устанавливается.