Разведанные запасы газа в России за десять лет сократились на 11%

За десять лет разведанные запасы газа в России сократились больше чем на 10%. Таковы данные доклада Минприроды.

В 2022 году разведанные запасы газа (категории А, В1 и С1) сократились на 1,4% и составили 43,9 трлн кубометров, пишут "Ведомости".

В сравнении с 2013-м годом запасы сократились на 11,3%.

При этом запасы нефти в 2022 году выросли на 0,4% и на 5% к 2013 году, составив 19,1 млрд тонн.

Запасы угля сократились незначительно – 0,4% за год и 0,5% за десять лет и составили 273 млрд тонн.