Минфин назвал финансовый план на 2024-2026 годы "бюджетом победы"

Российский бюджет на 2024-2026 годы является "бюджетом победы".

Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, расходы на экономику составляют около 10-11% от всего объема трат бюджета. По его словам, в нынешних условиях главная задача - "финансово обеспечить цели специальной военной операции".

"Мы с парламентом охарактеризовали финансовый план на трехлетку бюджетом победы", - отметил глава Минфина, сообщают "Известия".

По словам Силуанова, рост ВВП России в 2023 году составит 3,5%.