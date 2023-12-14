Минфин не планирует в ближайшее время менять бюджетное правило

Предстоящий трехлетний период предусматривает работу новой конструкции бюджетного правила.

Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, Минфин в ближайшее время не планирует ее менять.

"Бюджетное правило введено для того, чтобы определять предельную планку расходов, формировать запасы ФНБ при благоприятной конъюнктуре и наоборот. На следующую трехлетку была принята новая конструкция правила. Менять его в ближайшее время не планируем", - указал министр, сообщают "Известия".

Также он заявил, что рост ВВП России в 2023 году составит 3,5%.