14 Декабря 2023
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Политика В России
Фото: RT

В Кремле заявили, что Путин жертвует сном ради рабочей программы "прямой линии"

Российский президент Владимир Путин жертвует сном, чтобы подготовиться к крупным мероприятиям, в том числе – "прямой линии" 14 декабря, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, глава государства, когда готовится к таким крупным мероприятиям, иногда спит по несколько часов. Подготавливаясь к "прямой линии", российский лидер множество часов уделил разбору вопросов граждан.

Ранее стало известно, что на "прямую линию" Владимиру Путину поступило уже более миллиона вопросов в виде смс-ок и телефонных звонков

Теги: Путин, прямая линия


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Ранее 12.12.2023 10:13 Мск На "прямую линию" с Путиным поступило более миллиона вопросов

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