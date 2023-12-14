В Кремле заявили, что Путин жертвует сном ради рабочей программы "прямой линии"

Российский президент Владимир Путин жертвует сном, чтобы подготовиться к крупным мероприятиям, в том числе – "прямой линии" 14 декабря, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, глава государства, когда готовится к таким крупным мероприятиям, иногда спит по несколько часов. Подготавливаясь к "прямой линии", российский лидер множество часов уделил разбору вопросов граждан.

Ранее стало известно, что на "прямую линию" Владимиру Путину поступило уже более миллиона вопросов в виде смс-ок и телефонных звонков