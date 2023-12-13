13 Декабря 2023
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Фото: ПАО &quot;Уралкалий&quot;

И снова в лидерах: «Уралкалий» в высшей группе А индексов «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в очередной раз включил «Уралкалий» в список российских компаний-лидеров в области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчетности. По итогам 2023 года Компания сохранила свои позиции в высшей группе А индексов «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития», сообщает пресс-служба ПАО "Уралкалий".

Индекс «Ответственность и открытость» анализирует качество раскрытия компаниями информации в сфере корпоративной социальной ответственности, а также определяет приоритетные направления для лидеров российского бизнеса в области устойчивого развития.

Индекс «Вектор устойчивого развития» анализирует динамику деятельности компаний, его основная цель — оценка изменений основных социально-экономических и экологических показателей предприятий за определенный период времени.

РСПП(2014)|Фото:Накануне.RU

Напомним, индексы РСПП по устойчивому развитию, корпоративной ответственности и отчетности составляются с 2014 года. Цель проекта — создание инструментария независимой оценки деятельности компаний с целью продвижения системного представления об устойчивом развитии и корпоративной ответственности, а также повышения уровня прозрачности и качества управления в этой области.

С 2017 года индексы РСПП включены в международную базу данных по рейтингам и индексам в области устойчивого развития.

Теги: уралкалий, рспп, ESG-индекс, устойчивое развитие


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