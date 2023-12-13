В пермской гимназии прорвало трубу отопления

В пермской гимназии №1 прорвало трубу отопления, сообщает ЧП Пермь.

Коммунальная авария произошла в пермской гимназии №1. В здании по ул. Космонавта Леонова, 14 прорвало трубу отопления.

В результате затопило помещения с 4 по 1 этаж. Уроки переведены в онлайн-формат до конца недели. К этому времени обещают устранить последствия ЧП.

Судя по видео, размещенному в Telegram-канале, коридоры школы частично затоплены, местами обвалились контструкции потолка.