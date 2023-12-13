Хакеры повредили порядка 30% виртуальной инфраструктуры "Киевстара"

В результате кибератаки повреждено порядка 30% виртуальной сети украинского мобильного оператора "Киевстар", считает экс-глава компании Петр Чернышев. Официально руководство оператора не сообщало о масштабе ущерба, последствия пока не устранены, часть инфраструктуры по-прежнему не работает.

"Поражен самый глубокий софт, внутренние системы", - цитирует Чернышева издание "Страна". По его словам, оператор восстанавливает сеть "с нуля" из-за опасений, что в оставшейся инфраструктуре могут быть "закладки" от хакеров.

"Глубоким поражением софта" бывший топ-менеджер объясняет невозможность подключить абонентов "Киевстара" к национальному роумингу, чтобы у них была хоть какая-то связь за счет других операторов. "Операторы подсоединяются к роумингу именно через софт, и если он "лежит", то переключить клиентов на другие сети уже не получится", - пояснил Чернышев.

Он полагает, что другие операторы смогут увеличить свои абонентские базы не более чем на 10% без ущерба для качества и скорости связи, "Киевстар" является крупнейшим игроком на телеком-рынке Украины.