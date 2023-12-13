13 Декабря 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Парк школьных автобусов Владимирской области увеличился на 31 единицу новых, комфортабельных автомобилей

13 декабря на площади перед Правительством Владимирской области состоялась торжественная передача школьных автобусов в муниципальные образования региона. Заместитель Губернатора Владимир Куимов вручил руководителям общеобразовательных организаций ключи от нового транспорта, закупленного за счёт федерального бюджета. В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова и руководители органов местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, автобусы распределены в муниципальные образования в зависимости от потребности общеобразовательных организаций в новой технике взамен отслужившей свой срок и в связи с открытием новых маршрутов. Транспорт закуплен разной вместимости – от 15 до 29 человек. Он оснащён системой ГЛОНАСС, тахографами, ограничителями скорости, ремнями безопасности.

«Систематическое обновление парка школьных автобусов – важный шаг в модернизации системы образования региона. Государство заботится о детях, и Правительство региона участвует в федеральной программе Министерства промышленности и торговли по замене транспорта для наших школьников. Продолжим участие и в следующем году, уже подали заявку. А сегодня эти замечательные автобусы пополнят автопарк наших школ. Они оснащены по современным стандартам, а значит, наши дети смогут безопасно добираться на учёбу и обратно домой», – отметил Владимир Куимов.

(2023)|Фото: avo.ru

«Хочется сказать слова благодарности от всех руководителей школ, которые сегодня получают новые автобусы. Ведь для наших учеников это, прежде всего, комфорт и безопасность по дороге в школу и домой. И если ребёнок едет учиться с удовольствием, его мотивация намного выше. Образование в нашей области развивается настолько эффективно, что и сельские ребята находятся в равных условиях с городскими», – считает директор Ставровской средней школы Лариса Никишина.

Тема укрепления парка школьных автобусов поднималась в ходе общения Губернатора с жителями области на «прямой линии» 6 декабря. Тогда жительница Судогодского района попросила закупить новый автобус для Вяткинской школы взамен устаревшего. Александр Авдеев поручил Министерству образования и молодёжной политики помочь учреждению с транспортом, и сегодня оно было выполнено.

школьные автобусы(2023)|Фото: avo.ru

Для оказания помощи органам местного самоуправления в замене изношенных школьных автобусов ежегодно выделяются денежные средства и из областного бюджета. Так, в 2023 году на эти цели направлено 17,7 млн рублей, на них закуплены 5 школьных автобусов – по одному для Александровского, Вязниковского, Ковровского, Меленковского и Собинского районов.

Кроме того, на укрепление парка в апреле этого года в муниципалитеты региона поступили 29 автобусов российского производства, закупленных за счёт федерального бюджета.

В регионе организована бесплатная перевозка более 10 тысяч учащихся до 183 общеобразовательных организаций и обратно. В этом задействованы 320 школьных автобусов. Из-за их интенсивной эксплуатации требуется регулярное обновление автопарка.

Теги: школьныйе автобусы, александр авдеев, бесплатная перевозка детей


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