Миронов возмущен, что мигрантов, потушивших вечный огонь, выдворят не за это

Семьи мигрантов, дети которых закидали снежками вечный огонь в Санкт-Петербурге, выдворят из России не за это кощунство, а за то, что они находились в России нелегально. Этим возмущен лидер партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергей Миронов.

Он отмечает, что о том, что мигранты находятся в России нелегально, узнают только тогда, когда они совершают какое-то преступление. Получается, что если они не совершают каких-то резонансных преступлений, то им можно находиться в России нелегально.

"Все проверки почему-то проходят как по маслу. Более того, эти дети каким-то совершенно непостижимым образом учатся в наших школах... Проблема ясна – коррупция. Благодаря взяткам эти люди нелегально здесь живут, благодаря взяткам они учатся в школах, благодаря взяткам они забрасывают снегом Вечный огонь и... убивают людей", - написал Миронов.

Он считает, что со странами Средней Азии нужен визовый режим.

Музыкант, общественный деятель и блогер Михаил Маваши, который занимается вопросами миграции, заявил летом на ПМЭФ, что мигранты фактически покупают себе гражданство, не зная языка, и эта система насквозь коррумпирована.

"Русские люди из Казахстана семь кругов ада проходят, чтобы получить гражданство. Жители Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получают гражданство за полгода без проблем, не зная языка. Сразу же привозится жена, шесть детей и восемь братьев. Теперь умножайте", — описал он ситуацию.