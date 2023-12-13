56% россиян устраивает жизнь в текущих условиях

56% россиян устраивает их текущая жизнь. С начала года эта цифра практически не менялась, отмечают исследователи из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Нейтральную оценку собственной жизни ("отчасти устраивает, отчасти — нет") в ходе последнего замера дал каждый четвертый — 24%, негативно отзываются о ней еще 18%.

В оценке ситуации, сложившейся в стране, по-прежнему преобладает позитив — за последний год (с ноября 2022 г.) доля назвавших ее хорошей выросла с 56% до 65%.

Доля россиян, считающих ситуацию в стране плохой, в последнем замере составила 29%, тогда как ровно год назад (ноябрь 2022 г.) к рядам пессимистов себя могли причислить 36%.

После всплеска пессимизма в начале 2022 г. общественные оценки вектора развития страны стабилизировались. В ходе последнего замера о правильном векторе развития страны заявили 52%, или каждый второй. Каждый четвертый отчасти согласился с тезисом, отчасти — нет (26%), каждый пятый выразил с ним несогласие (19%).